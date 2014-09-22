Минфин просит сдвинуть сроки перевода процессинга Visa и MasterCard в РФ

Минфин хочет просить о сдвиге на 31 декабря срока перевода процессинга Visa и MasterCard в РФ, заявил журналистам замминистра финансов.

После ввода санкций США в отношении отдельных российских банков Visa и MasterCard прекратили их обслуживание. Вскоре был принят закон о создании в РФ национальной системы платежных карт (НСПК), который обязал Visa и MasterCard внести в ЦБ обеспечительный взнос, в несколько раз превышающий доходы платежных систем в РФ.

После бурных дискуссий российские власти пошли навстречу компаниям, заявив, что те смогут не платить взносы, если полностью до 31 октября переведут процессинг в Россию и получат статус национально значимых игроков.

О том, что вероятность переноса сроков перевода процессинга возрастет, говорил в сентябре сам А.Моисеев. Он заявлял, что Минфин проследит за работой Visa и MasterCard по переводу процессинга и может перенести установленный в законе срок.

"То, что мы будем переносить срок с 31 октября - практически факт. Я об этом потихонечку рассказывал, но сейчас мы пришли к выводу, что это практически неизбежно", - заявил замминистра в субботу. "Мы будем рекомендовать перенос с 31 октября. Я не вижу возможности без изменения закона переноса за пределы 31 декабря", - добавил он.

Финальное решение о сдвиге срока, по его словам, должен принимать председатель правительства.