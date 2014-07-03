Фьючерсы на нефть падают во время азиатской сессии в четверг

Мировые цены на нефть снова демонстрируют отрицательное движение. Фьючерсы на нефть снизились во время азиатской сессии. На Нью-Йоркской бирже NYMEX стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в августе упала на 0,33% до $104,14 за баррель. Сырая нефть, скорее всего, найдет поддержку на уровне $103,97 и сопротивление на $106,09.

На Лондонской бирже индекс на нефть марки Brent с поставкой в августе снизился на 0,06% и торгуются на уровне $110,95 за баррель. Еще вчера в докладе банка Societe Generale ставили прогноз о росте цен на нефть Brent до $150 за баррель из-за событий в Ираке, но пока прогнозы не оправдались.