Валютные войны продолжаются. Дальше - хуже?

Рынки валют переживают не лучшие времена. Неожиданные и сильные колебания порой отпугивают инвесторов — вспомните, как швейцарский франк резко окреп в январе всего за несколько минут, как упал рубль к доллару на 40% за год, да и вообще многие валюты в последнее время «трясет». Пока аналитики говорят, что ситуация не изменится в лучшую сторону.

У многих валют есть проблемы. Совсем недавно канадский и австралийский доллары снизились против американского доллара до минимума за шесть последних лет. Подобные скачки курсов сильно угрожают многим игрокам рынка — брокеры банкротятся, банки теряют деньги, компании — прибыль. Но почему за последнее время так выросла волатильность валют?

Перед тем, как произошли резкие изменения вышеуказанных валют, на рынке все было относительно спокойно. Но эксперты выделяют две причины подобной волатильности.

Во-первых, это сильный разрыв в подходах ФРС и двумя центробанками – банком Японии и ЕЦБ. ФРС завершила свою программу количественного смягчения и совсем скоро сможет ужесточить денежно-кредитную политику. Банк Японии в это время все еще проводит QE, а ЕЦБ только собирается. В итоге доллар и начал расти против евро и иены. Решение банка Японии увеличить объем своего QE подтверждает, что очередной раунд «валютных войн» идет полным ходом. Попытка центробанка страны ослабить иену и разорить соседа - подход, который многих поразил во всем мире. Центральные банки Китая, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Таиланда, боясь потерять конкурентоспособность по отношению к Японии, смягчили свою денежно-кредитную политику. ЕЦБ и центральные банки Швейцарии, Швеции, Норвегии будут использовать QE или какие-то другие нетрадиционные меры, чтобы не допустить роста своих валют.

Во-вторых, снижение цен на сырье также послужило причиной экономической слабости в некоторых странах-производителях - например, в России. Многие центральные банки вынуждены были снизить процентные ставки — это сделали 11 центральных банков, включая ЦБ Австралии и Канады. Когда в банках страны низкие ставки, они становятся непривлекательными для международных инвесторов. С другой стороны, многие экономисты даже видят положительные стороны в ослаблении нацвалют - мировой экономический рост и низкий обменный курс могут улучшить перспективы экспорта.

Но проблемы усиливаются, если страна решит привязать свою валюту к другой - к доллару или евро, например. Дания, которая валюта которой «привязана» к евро, в третий раз снизила процентные ставки, чтобы препятствовать потокам капитала, которые приводят к росту валюты. Швейцария, наоборот, отказалась от ограничения курса франка к евро, и теперь не тратит резервы на покупку евро.

Похоже, что волатильность на рынке сейчас не снизится. Она, наоборот, будет расти, а валютный рынок через какое-то время может вообще абсолютно поменяться, и для нас привычные отношения одной валюты к другой просто перестанут существовать.