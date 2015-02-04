InstaForex случайно обокрал своих клиентов

SnowBars :

Также у Инсты есть пункт правил, я не помню уже как он называется, но он гласит, любые сделки которые получили прибыль больше чем на 10% баланса ИЛИ МЕНЬШЕ!!, и существующие менее 5 минут, могут быть отменены по желанию компании))))у меня таким образом отменили сделки которые принесли более 5000$ к счету, при балансе в 10000$, я решил действовать по другому и держал сделку больше, 5 минут, также получил большую прибыль, тогда они сослались на другой пункт правил, и отменили мою сделку снова, как будто они была совершена не по рыночным котировкам, хотя шпилек не было! я очень долго общался с тех поддержкой, они все говорят заученные фразы...вообщем после этого я решил сменить брокера...когда зарабатываешь по чуть чуть, они не трогают клиентов, а если по много не дают, вообщем нормально заработать там не получится это 100%, у меня есть все логи, история счетов, и даже бывший ПАММ счет, на котором сделки также подлежали отмене))после этого я сразу вывел от туда деньги, по рыночному курсу, ещё до нового года, до введения правила, по которое тут идет речь, но у меня там осталось 500$, ввод я осуществлял по курсу 35-40р, а курс на данный момент был 65р, они разрешили мне вывести эти 500$, только по 55р...+ ввели комиссию QIWI 1%, которой раньше не было)

Было также такое дело