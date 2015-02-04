Брокеры

InstaForex случайно обокрал своих клиентов

4 февраля 2015, 10:19
Viktor Korablev
Viktor Korablev
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InstaForex случайно обокрал своих клиентов. Ну случайно или специально! история умалчивает, потому что когда появился пункт 4.2.8 который гласит, что вывод средств осуществляется по среднему курсу пополнения, я не знаю. Но в итоге трейдеры которые пополняли счет ещё по 30 - 40 рублей за доллар грубо говоря потеряли половину средств. Вот и я на днях решил вывести 100$ а получил за это всего 3000 рублей. Разве это не грабёж?

Лично я с Instaforex попрощался навсегда, чего и другим кто у них торгует советую, а тем кто собирался передумайте пока не поздно. Есть много хороших, честных брокеров.