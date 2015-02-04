Евро и доллар перешли к росту против рубля

В среду днем курсы доллара и евро вновь вернулись к росту — после падения во вторник. Стоимость доллара вчера снижалась до 65,15 руб., евро — до 74,47 руб. (по данным investing.com).

К 12:04 по мск пара USD/RUB выросла до уровня 66,019, пара EUR/RUB — до уровня 75,553.

Нефтяные котировки в среду днем снижаются после сильного роста накануне. К этому же времени цена мартовских фьючерсов на нефть WTI упала до $52,16 за баррель, цена за Brent снизилась до $57,33 за баррель.

«Если говорить о потенциале восстановления рубля, то при цене на нефть $55 за баррель Brent условно-равновесная цена доллара ниже 65 рублей. Если нефть останется выше $55, то доллар вполне может уйти ниже 65 рублей», — говорит аналитик из Нордеа Банка Дмитрий Савченко.