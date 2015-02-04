Азиатские акции в среду в основном торгуются в зеленой зоне

Азия не отстает от других рынков и на фоне хорошей динамики нефтяных цен растут также акции азиатских компаний. Об этом сообщает сегодня Bloomberg.
"С учетом роста стоимости нефти в течение четырех дней и подъема цен до максимальных уровней за месяц усиливаются ожидания, что нефтяной рынок достиг дна", - надеется аналитик SMBC Nikko Securities в Токио Хироичи Ниси.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, а австралийский S&P/ASX 200 также подрос на 1,2%.
В среду к 9:55 по мск акции японского банка Mitsubishi UFJ подорожали на 5,16%, акции Toyota Motor выросли на 2,2%, но к этому времени уже снизились на 0,21%, акции Mazda Motor подросли на 3,43%.
"Отчетности компаний нельзя назвать слабыми и, с учетом по-прежнему низких цен на нефть, а также поддержки Банка Японии, фондовый рынок будет показывать хорошую динамику вне зависимости от внешних факторов", - заявил исполнительный директор Meiji Yasuda Asset Management в Токио Осаму Коизуми.