Фондовая Америка закрылась на высоких отметках

За вторник американские фондовые индексы хорошо подросли благодаря сильному ралли нефтяных цен и на фоне положительной отчетности. Плюс к этому фондовые рынки поддержало постепенное снижение страхов инвесторов касательно греческих «боев» с госдолгом страны.

Вчера следом за нефтью выросли металлы — это позитивно отразилось на акциях горнодобывающих компаний: стоимость акций Freeport-McMoRan выросла на 8,9%, Denbury Resources - на 11,2 %.

"Оптимизм инвесторов по-прежнему высок, - говорит основатель фонда Compass Capital AG Бенедикт Гётте. - Однако в ближайшие неделю-две американские рынки будут находиться в поиске дальнейшего направления движения и будут подвержены значительным колебаниям как в одну, так и в другую сторону".

Еще одной важной новостью для американского рынка стала новость о том, что две крупнейшие сети магазинов Staples Inc. и Office Depot Inc. планируют слияние. В случае, если это случится, капитализация совместного предприятия составит примерно $15 млрд. Акции Staples подорожали на 10,9%, Office Depot - на 21,6%.

Вчера индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,76% -до 17666,40, Standard & Poor's 500 также подрос на 1,44% - до 2050,03, Nasdaq Composite — на 1,09% - до 4727,74.

Акции компаний растут на фоне хорошей корпоративной отчетности — уже почти 78% компаний из списка S&P отчитались за прошлый квартал, показатели превосходят прогнозы экспертов. Акции службы доставки UPS выросли на 0,4%, страховщик Aetna также подорожал на 2,1%, акции финкомпании LendingClub Corp. Выросли на 5,4% на новости о партнерстве с Alibaba Group Holding. Акции автомобильных компаний Ford и General Motors подорожали на 2,5% и 1,4% соответственно.