Morgan Stanley продает евро/доллар с целью $1.2200-$1.2000

В прошлом любые новости были хорошими для динамики евро, так как спрос на него был обусловлен потоками капитала, теперь же, по нашему мнению, все будет по-другому. Мы думаем, что евро постепенно превратится в валюту фондирования, так как европейские банки начинают переориентироваться на выдачу кредитов скорее за границей, нежели внутри Еврозоны, причиной чему является пересмотр качества местных активов. Не последнюю роль в прогнозе относительно продолжения даунтренда в евро являются и ожидания запуска QE. Мы остаемся медведями по единой валюте и сегодня вновь открыли короткую позицию по евро/доллару с целью $1.2200-$1.2000.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex