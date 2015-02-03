Инвесторов предупреждают: осторожно, нефть скоро опять подешевеет!

Инвесторы продолжают верить в то, что снижение американской добычи переломило многомесячный путь нефти вниз. Но как раз в это время аналитики предостерегают, что радоваться еще рано. Это косвенно подтверждается тем, что, достигнув сегодня пика в 57,05 долларов, Brent снова начала снижаться. На момент 15.56 мск мартовский фьючерс стоит 56,27 долларов. WTI торгуется на отметке 50,89 $.

Гаррет Льюис-Дэвис, аналитик BNP Paribas, говорит, что инвесторов поощряют американские данные о сокращении количества работающих буровых установок на американских сланцах. Но одновременно он обращает внимание пытливого инвестора на то, что между консервацией буровых установок и снижением продукции проходит в среднем до девяти месяцев, и это ралли нефти не имеет глубоких фундаментальных причин. Все еще сохраняется ситуация, при которой глобальная поставка все еще превышает спрос, и запасы сырой нефти продолжают накапливаться и будут продолжать расти еще некоторое время.



«Люди пытаются поймать падающий нож», — говорит господин Льюис-Дэвис. — «Инвесторы пытаются купить на понижении, боятся упустить возможность».

Этой же точки зрения придерживаются и аналитики RBC Capital Markets. По их мнению, цены могли бы снизиться устойчиво только во втором квартале, если станет четко понятно, что формируется устойчивое замедление поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК. Ведь сама ОПЕК наотрез отказывается снижать свое производство и пытается выжать с рынка конкурентов.

Банк RBS тоже не испытывает никаких иллюзий и снизил свой прогноз стоимости Brent до $57 за баррель (с $71). WTI удостаивается понижения до $53 (с $65).

Сейчас рынок ждет кадастровых данных о запасах нефти в Америке. Некоторые инвесторы предполагают, что второе подряд еженедельное увеличение запасов в США скорректирует резкий рост последних дней.

Плюс к тому, нельзя не брать во внимание тот факт, что материальные запасы нефти есть не только в США, но и в других странах. Часть из них сохраняется в морских танкерах, часть — в хранилищах. Societe Generale оценивает, что глобальное наращивание запасов нефти в 2008-2009 гг составляло 210 млн баррелей, а в 2014 увеличилось до 265 млн баррелей.

Однако инвесторы учитывают еще и сокращение расходов и падающую прибыль в крупнейших нефтяных компаниях — а это фактор, который в конечном итоге должен вести к сокращению уровня добычи нефти.

BP Plc сегодня стала первой из крупнейших нефтяных компаний мира, которая отчиталась об убытке за IV квартал и заявила, что планирует уменьшить инвестиции в разведку месторождений и откладывает ряд проектов.