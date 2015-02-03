Рубль дорожает благодаря росту нефтяных котировок

Во вторник утром российский рубль дорожает — на его положение, скорее всего, влияет растущая сегодня в цене нефть. Рубль растет, несмотря на негативные факторы: увеличение внешней долговой нагрузки, угрозу новых санкций против РФ, плохие кредитные рейтинги страны.

К 11:10 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 67,941, пара EUR/RUB — на уровне 76,97.

К этому времени нефть Brent продавали за $55,39, WTI – за $49,98.

Формально рубль поддерживает госмониторинг продаж экспортной выручки крупными компаниями, а также валютные интервенции, которые банк России проводит сам в «экстренных» ситуациях, а также продавая валюту Минфина.