Банк Фольксваген Рус разместил облигации на 5 млрд рублей

"Фольксваген Банк Рус" (представитель международного концерна Volkswagen Financial Services AG в России) разместил облигации 7-й серии на сумму 5 млрд рублей.

Заявки начали принимать за день до намеченного срока, 19 июня в 17.00. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона установили в размере 9,95-10,20% годовых, но позже он дважды снизился и в итоге составил 9,35-9,45% годовых. По 5-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторы выпуска - Райффайзенбанк и Росбанк.

Центробанк РФ 15 августа 2013 года зарегистрировал 13 выпусков облигаций банка на сумму 50 млрд рублей. Облигации 1-й серии выпустили объемом 2 млрд рублей на 5-летний срок. Такой же срок обращения у облигаций 2-11-го выпусков. Объем 2-6-го выпусков - по 3 млрд рублей, 7-11-го - по 5 млрд рублей. Два выпуска - 12-й и 13-й - имеют срок обращения 7 лет. Объем 12-го выпуска - 3 млрд рублей, 13-го - 5 млрд рублей.

"Фольксваген Банк Рус" (представитель международного концерна Volkswagen Financial Services AG в России) разместил облигации 7-й серии на сумму 5 млрд рублей.

Заявки начали принимать за день до намеченного срока, 19 июня в 17.00. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона установили в размере 9,95-10,20% годовых, но позже он дважды снизился и в итоге составил 9,35-9,45% годовых. По 5-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторы выпуска - Райффайзенбанк и Росбанк.

Центробанк РФ 15 августа 2013 года зарегистрировал 13 выпусков облигаций банка на сумму 50 млрд рублей. Облигации 1-й серии выпустили объемом 2 млрд рублей на 5-летний срок. Такой же срок обращения у облигаций 2-11-го выпусков. Объем 2-6-го выпусков - по 3 млрд рублей, 7-11-го - по 5 млрд рублей. Два выпуска - 12-й и 13-й - имеют срок обращения 7 лет. Объем 12-го выпуска - 3 млрд рублей, 13-го - 5 млрд рублей.

"Фольксваген банк Рус" начал работу на российском рынке в 2010 году, его уставный капитал составляет 880 млн рублей.