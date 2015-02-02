Рекомендация по торговле на 2.01.15 - 9.02.15

EUR/USD

Предыдущая неделя по EUR/USD была открыта на 1.133, а на данный момент пара торгуется на уровне 1.130. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 8 раз мы закрылись вниз и лишь 4 раз закрылись выше. Мы видим, что падение было достаточно сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?



План торгов таков: Ожидаем дальнейшее падение по паре EUR/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.137–1.135. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин. Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.137–1.135 находится наибольшее скопление ордеров, также на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 165 миллиардов долларов (ЕЦБ). Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 56%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.



GBP/USD



Предыдущая неделя по GBP/USD была открыта на 1.507, а на данный момент пара торгуется на уровне 1.507. За последние три месяца 10 раз мы закрылись вниз и лишь 2 раза закрылись выше. Мы видим, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?



План торгов таков: Ожидаем дальнейшее падение по паре GBP/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.509–1.507. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин. Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.5151–1.5075 находится наибольшее скопление ордеров. Стоит отметить, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 57%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.



Алиев Азиз, руководитель и основатель AlievTM