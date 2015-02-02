Европейские нефтяники окрепли вслед за котировками Brent

Акции европейских поставщиков нефти растут параллельно курсу нефти: сегодня «черное золото» резко прыгнуло вверх (на 15.28 мск цена на мартовские фьючерсы Brent составляет 54,53 доллара за баррель). Восстановление нефти началось еще в январе, тогда это можно было назвать технически «бычьим» рынком.

Сейчас, начиная с 13 января, нефть марки Brent выросла примерно на 20%. Даже с учетом того, что текущие 54,5 доллара за баррель — это едва ли половина июньской цены, акционеры компаний, поставляющих нефть, с замиранием сердца следят за восстановлением цены и танцуют чечетку.



Аналитики связывают это резкое ралли с новостями о том, что многие американские нефтяные компании ставят свои скважины и буровые установки на консервацию. Это — знак того, что рынок в лице производителей сырья наконец-то ответил на переизбыток поставки.

Например, если посмотреть на компании, входящие в британский индекс FTSE 100, то можно увидеть очень серьезный рывок со стороны энергетического подындекса: Tullow Oil прыгнул вверх на 6,5%; Royal Dutch Shell прибавила 3,6%; а норвежская Statoil окрепла на 5,2%.