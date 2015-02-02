Большая часть индексов АТР снизилась под давлением слабых китайских данных

Вот уже четвертая сессия подряд становится для азиатских индексов неудачной. Азиатско-тихоокеанский регион сегодня продолжал движение вниз под давлением слабых статистических данных о производственной активности в Китае. Сводный фондовый индекс MSCI Asia Pacific стал ниже на 0,3%, Nikkei потерял 0,7%; Hang Seng – 0,1%; Shanghai Composite ослаб сразу на 2,6% (что неудивительно по итогам китайской отчетности), и только Kospi хоть и символически, но вырос (+0,2%).

Сегодня вышли данные по индексу PMI перерабатывающей промышленности Китая, который, вопреки прогнозам, снизился и впервые с сентября 2012 года оказался ниже 50 пунктов. Это говорит об отрицательной тенденции в развитии промышленности, а ведь именно она традиционно является локомотивом китайской экономики.