Bloomberg: Предупреждаем, российский рубль ждет тяжелый февраль

Эксперты из Bloomberg уверены, что курс рубля еще не достиг дна, потому что в феврале в России должны быть самые крупные за весь год выплаты - российские компании будут возвращать внешние долги в валюте. И чтобы расплатиться, они будут вынуждены покупать иностранную валюту — а это, в свою очередь, будет сильно давить на рубль. Возможно, национальная валюта РФ будет искать новое «дно».

По подсчетам агентства, в феврале российские компании должны купить около $10,2 млрд иностранной валюты, чтобы выплатить свои долги. Эксперты говорят, что в феврале 2015 года эти выплаты будут самыми крупными — это почти четверть всех выплат за этот год.

Те компании, у которых нет нужного резерва евро и долларов, вынуждены будут продавать рубли, а это усилит давление на российский рубль. К слову, после того, как санкции перекрыли доступ компаниям к капиталу западных рынков, многие российские корпорации стали создавать валютные резервы.

«Тяжелое бремя валютного долга, который необходимо погасить в феврале, может вызвать новый кризис доверия к рублю. Если на эти выплаты наложатся дальнейшее снижение цен на нефть, обострение украинского конфликта и угроза ужесточения санкций, то российские рынки могут столкнуться с новым приступом волатильности», – считает директор по стратегии на развивающихся рынках SEB AB в Стокгольме Пер Хаммарлунд.

Самый большой долг, который должны погасить в феврале, у компании «Роснефть» - ей предстоит выплатить промежуточный кредит на $7,1 млрд. В общем за год этот долг составляет $19,5 млрд.



