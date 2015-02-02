Chevron уходит из Польши: европейской сланцевой революции не будет

В Польше прекращается разведка сланцевых месторождений. Об этом объявила компания Chevron, которая занималась этими проектами и в свое время испытывала огромный энтузиазм по поводу сланцевой добычи в Европе. Пробуренные разведочные скважины в Польше и Румынии внушали инвесторам энтузиазм; с властями Украины и Литвы были подписаны документы об аналогичной деятельности.
Однако потом из
Прибалтики Chevron ушла, из
Украины тоже. Теперь сворачивается
проект в Польше. Связано закрытие
европейской разведки не столько с
подешевевшей нефтью: в конце концов,
это явление временное. Пессимизм
инвесторов вызвали результаты пробного
бурения: физические запасы газа на
польских сланцах куда ниже, чем
оценивалось, а стоимость добычи —
наоборот, выше. Плюс к тому нужно прибавить
жесткие экологические нормы европейского
сообщества, согласно которым сланцевая
добыча по факту запрещена.
Chevron стала последней из мировых нефтегазовых компаний, которые ушли из Польши: ранее работы прекратили Exxon Mobil, Total и Marathon Oil.
Начиналась вся история в 2010 году, когда Польша считалась своеобразным потенциальным газовым Эльдорадо. Разработка сланцевого газа должна была обеспечить страну голубым топливом и сделать ее энергетически независимой от России. Однако в итоге ни одна из 68 пробуренных скважин не была введена в эксплуатацию.
О сворачивании польского проекта Chevron объявила еще и после выхода очень слабой статистики за четвертый квартал 2014 года: обвал цены на нефть заставил компанию сократить капиталовложения и закрыть проекты с сомнительной перспективностью.