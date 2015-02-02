Chevron уходит из Польши: европейской сланцевой революции не будет

В Польше прекращается разведка сланцевых месторождений. Об этом объявила компания Chevron, которая занималась этими проектами и в свое время испытывала огромный энтузиазм по поводу сланцевой добычи в Европе. Пробуренные разведочные скважины в Польше и Румынии внушали инвесторам энтузиазм; с властями Украины и Литвы были подписаны документы об аналогичной деятельности.

Однако потом из Прибалтики Chevron ушла, из Украины тоже. Теперь сворачивается проект в Польше. Связано закрытие европейской разведки не столько с подешевевшей нефтью: в конце концов, это явление временное. Пессимизм инвесторов вызвали результаты пробного бурения: физические запасы газа на польских сланцах куда ниже, чем оценивалось, а стоимость добычи — наоборот, выше. Плюс к тому нужно прибавить жесткие экологические нормы европейского сообщества, согласно которым сланцевая добыча по факту запрещена.



Chevron стала последней из мировых нефтегазовых компаний, которые ушли из Польши: ранее работы прекратили Exxon Mobil, Total и Marathon Oil.

Начиналась вся история в 2010 году, когда Польша считалась своеобразным потенциальным газовым Эльдорадо. Разработка сланцевого газа должна была обеспечить страну голубым топливом и сделать ее энергетически независимой от России. Однако в итоге ни одна из 68 пробуренных скважин не была введена в эксплуатацию.

О сворачивании польского проекта Chevron объявила еще и после выхода очень слабой статистики за четвертый квартал 2014 года: обвал цены на нефть заставил компанию сократить капиталовложения и закрыть проекты с сомнительной перспективностью.