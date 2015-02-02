В пятницу фондовая Европа снизилась, но по итогам января показала 26-летний рекорд роста

В пятницу европейские индексы снизились: FTSE – на 0,9%; CAC 40 – на 0,59%; DAX – на 0,41%. Сводный индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,5%. Зато по итогам января фондовая Европа показала неслыханный подъем. Stoxx Europe 600 прибавил за месяц 7,2%. Такого не было с 1989 года. Этот подъем аналитики связывают в основном с тем, что ЕЦБ наконец-то объявил о начале программы QE.



Драматическую картину показывал всю прошлую неделю греческий индекс ASE. С понедельника он планомерно снижался: новый премьер страны, Алексис Ципрас, довольно резко высказывался на предмет отмены экономии в стране и обещал мощные реформы. При этом министр финансов страны, Янис Варуфакис, заявил, что не хочет просить кредиторов Греции о выделении последней порции финансовой поддержки. На этих новостях ASE немедленно потерял еще 1,6%.

Пятничное снижение остальных европейских индексов связано с выходом статистики по еврозоне: потребительские цены снизились в январе на 0,6% в годовом выражении. Это уже второй подряд месяц, в котором фиксируется дефляция, по объему рекордная за все время существования сообщества.

Хуже всех в пятницу чувствовали себя банки, особенно периферийные: так, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA снизил свои котировки на 7,8%. Впрочем, не блистали и более крупные игроки: UniCredit SpA и BNP Paribas подешевели на 1,8%.

А вот горнодобывающий сектор показал самую жизнерадостную динамику среди 19 отраслевых подындексов Stoxx 600: Anglo American и Rio Tinto окрепли почти на полтора процента каждая.