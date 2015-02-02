Германия против того, чтобы просто так списывать долги Греции

В конце прошлой недели канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не видит оснований, чтобы списывать долги Греции. «Уже имел место добровольный отказ со стороны частных кредиторов, а банки и без того простили Греции миллиарды», — сказала она газете Hamburger Abendblatt.

Меркель подчеркнула, что «Европа будет продолжать проявлять солидарность с Грецией, а также другими странами, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса, если эти страны будут воплощать в жизнь собственные реформы и соблюдать меры жесткой экономии».

Напомним, что в 2012 году Греция получила многомиллиардные от ЕС, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, чтобы справиться с долговым кризисом в Афинах. Стране также списали тогда около половины долгов частных кредиторов, взамен правительство должно было ввести меры жесткой экономии, приватизация госактивов на 50 млрд евро к концу 2015 года, а также провести некоторые структурные реформы.

После победы на парламентских выборах лидер партии СИРИЗА и новый премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что он намерен добиться списания долгов на суммы в несколько сотен миллиардов евро. Он напрямую сказал, что тройке кредиторов «пришел конец».