Отрицательные ставки по ипотеке - это реально?

Представьте себе ситуацию: вы взяли в банке кредит и получаете за это еще денежный бонус — фактически банк платит вам за то, что вы заняли у него деньги. Примерно такая ситуация сейчас происходит в Дании, как сообщает портал Вести Экономика. На прошлой неделе в третий раз датский центробанк снизил депозитные ставки и теперь местному банку Nordea Kredit пришлось пересмотреть свои тарифы и предложить клиентам... отрицательную ставку по ипотеке.

Другими словами, вместо начисления процентов за пользование кредитом банк будет сам приплачивать своим клиентам. Такая ситуация складывается у тех, кто берет кредит с плавающей ставкой, которая в свою очередь привязана к ставкам на межбанковском рынке. Ну а бездушные компьютеры в банке Nordea сами не могут понять абсурдность ситуации, и поэтому некоторые клиенты получили редкую возможность взять такой вот «волшебный» кредит. По словам аналитиков, такие ситуации возникнут еще не раз.

Например, в банке Mortgage Denmark ставка по кредитам сейчас примерно на уровне 0%, а это значит, что малейшее движение может привести к ситуации, как в банке Nordea. Скоро в Дании состоится аукцион размещения долговых бумаг, и потому банкиры с интересом ждут, какие будут у них доходности. По версии аналитиков из JP Financial, они будут отрицательными.

Как ни парадоксально, отрицательные ставки по кредитам могут появиться во многих европейских странах. Уже сейчас некоторые гособлигации европейских стран со сроком погашения более одного года торгуются с отрицательной доходностью. Объем таких облигаций - почти полтора триллиона евро. Динамика долгового рынка передается на межбанковский, а потом - на рынок кредитов. Скоро никто не удивится даже, если в Европе начнут вводить отрицательные зарплаты.

До того, как центробанк Дании изменил ставку по депозитам до -0,35%, ЦБ Швейцарии уже понизил свою ставку до -0,75%, а в Финляндии она уже была на уровне -0,2%. Ну что же, ждем, когда отрицательные ставки по депозитам начнут вводить банки...