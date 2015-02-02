Нефть на выходных подорожала до $53 за баррель

Ночью в пятницу фьючерсы на нефть Brent выросли до уровня $53,01 к 22:25 по мск. Сегодня утром Brent все еще держится в районе $51,6 — к 8:14 по мск торгуется на отметке $51,64 за баррель.

В это время фьючерсы на WTI торгуются на уровне $46,91.

В пятницу ночью они также поднимались — до отметки $48,17 за баррель. На прошлой неделе министерство торговли США опубликовало отчет, в котором сообщало, что экономика страны выросла всего на 2,6% за последний квартал 2014 года - ниже прогнозируемых 3% и намного ниже роста в предыдущем квартале — тогда ВВП вырос на 5%.

На этой неделе - в пятницу — ждем американских данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые могут подсказать о прочности восстановления на рынке труда.