Японский рынок вырос на сильной корпоративной отчетности

В пятницу фондовая Азия не пришла к единому мнению по поводу того, в какую сторону двигаться ее фондовым рынкам. Так, например, японские акции сегодня росли под влиянием позитивной корпоративной отчетности и повышением глобальных цен на сырье.

Так, Nikkei сегодня завершил день с повышением на 0,4%, а Topix вырос на 0,1%. Иена тем временем усилилась против доллара до отметки в 116,88.



Электронный гигант Toshiba Corporation прибавил 2,31%, поскольку сообщил о 86%-ном скачке чистой прибыли с апреля по декабрь. Также корпорация заявила о своем уходе с зарубежного телевизионного бизнеса.

Инвестиционный банк Nomura Holdings тоже позитивно отчитался о квартальной прибыли: в годовом выражении она подскочила на 45%. Результат — рост капитализации на 1,46%. Вслед за мировым ростом цены на нефть выросли также и акции нефтяных компаний. Japan Petroleum Exploration прибавила 2,57%; Inpex Corporation – порядка 1%; Shell Showa Sekiyu прибавила 0,4%.

Среди японских лидеров снижения безусловно нужно назвать телекоммуникационный холдинг SoftBank Corp, которая упала сразу на 3,4%, пострадав из-за 9%-ного снижения котировок Alibaba Group накануне на американской сессии.

Что касается остального Азиатско-Тихоокеанского региона, то японский рост был всецело поддержан подъемом фондового рынка Австралии (+0,34%), правда на фоне менее оптимистичных причин (падение австралийского доллара на 0,18%).

Остальные главные индексы региона падали: Shanghai Composite сдавал позиции вот уже четвертый день подряд и сегодня потерял 1,6%; Hang Seng снизился на 0,4%, а сеульский KOSPI ослаб совсем незначительно — на 0,1%.