Золотое время для российской текстильной промышленности

Взаимный обмен санкциями между Евросоюзом и Российской Федерацией может позитивно сказаться на состоянии отечественной текстильной промышленности.

Анализ статистических данных и мнений специалистов показал. что если Россия все-таки введет ответные санкции и запретит импорт на свою территорию одежды из Европы, то это подтолкнет отечественные швейные фабрики к замещению импортной продукции. На данный момент на рынке России отечественных текстильных товаров не больше 15%. Остальное это, конечно же, не только европейская, но и азиатская продукция.

Однако все мы знаем, что одежда и обувь от российских производителей может стоять на одном уровне с мировыми брендами. К тому же Минпромторг официально начал программу, стимулирующую инвестиции в легкую и текстильную промышленность. Т.е. для тех, кто хотел заняться или развивать швейные производства, самое лучшее время для роста.

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