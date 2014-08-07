Банк Англии не поддался соблазну и сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне

Сегодня в заявлении Банка Англии прозвучала информация, что пока банк не намерен менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 0,5% годовых. Этот уровень является минимальным аж со времени основания британского ЦБ.

К слову, информация совпала с ожиданиями аналитиков.

Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки активов на прежнем уровне - 375 млрд фунтов стерлингов (около $636 млрд). Фактически это означает, что программа, средства которой были исчерпаны в октябре 2013 года, в настоящее время приостановлена.

В последний раз Банк Англии менял ставку 5 марта 2009 года - тогда она была снижена до текущего уровня в 0,5%, являющегося минимальным за 320 лет истории Центробанка.