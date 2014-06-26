Китай: готовится самое масштабное IPO за последнюю пятилетку

В 2015 году кредитное подразделение государственного почтового оператора Китая, Postal Savings Bank of China Co., планирует провести IPO в Гонконге и Шанхае. Детали подготовки к этому мероприятию пока скрываются от широкой общественности, но известно, что банк предполагает получить в ходе IPO порядка $4 млрд.

Если всё пройдет по плану, то готовящееся первичное публичное размещение акций станет самым крупным с 2010 года, но не дотянет до уровня своего предшественника-рекордсмена (напомним, $22 миллиарда было привлечено Agricultural Bank of China Ltd в ходе размещения IPO всё в тех же Шанхае и Гонконге).

В 2015 году кредитное подразделение государственного почтового оператора Китая, Postal Savings Bank of China Co., планирует провести IPO в Гонконге и Шанхае. Детали подготовки к этому мероприятию пока скрываются от широкой общественности, но известно, что банк предполагает получить в ходе IPO порядка $4 млрд.

Если всё пройдет по плану, то готовящееся первичное публичное размещение акций станет самым крупным с 2010 года, но не дотянет до уровня своего предшественника-рекордсмена (напомним, $22 миллиарда было привлечено Agricultural Bank of China Ltd в ходе размещения IPO всё в тех же Шанхае и Гонконге).

Чуть ранее китайский регулятор начал ограничивать количество IPO в стране. Так, за второе полугодие текущего года китайские компании проведут около сотни первичных публичных размещений. Это меньше количества, спрогнозированного ранее аналитиками. Фондовый рынок КНР, судя по всему, ослабнет из-за притока на него новых акций.