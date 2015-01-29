Азиатские индексы в четверг снизились

Сегодня в Азии царили минорные настроения, и фондовые индексы региона завершили день снижением. Так, Nikkei снизился на 1,06%; Shanghai Composite упал на 1,27%; Hang Seng потерял 1,07%, KOSPI ослаб на 0,54%. «Хорошо» себя вел только австралийский S&P/ASX, который, в отличие от коллег, прибавил 0,30%.

Аналитики связывают спад фондовых рынков АТР с довольно жесткими высказываниями ФРС, из которых ясно, что процентная ставка американского регулятора будет повышена не далее как в 2015 году.

Свое негативное влияние на индексы региона оказала и квартальная отчетность: к примеру, Samsung Electronics после публикации слабой статистики снизила котировки на 1,3% - и утянула за собой в минус KOSPI​.

Китайский инвестиционный спад связан с тем, что регуляторы (а именно — китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг) собираются тщательно проверить 46 компаний, которые одалживают деньги инвесторам для деятельности на фондовом рынке.