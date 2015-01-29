Доллар дорожает против основных валют после заседания ФРС

В четверг утром доллар растет к основным мировым валютам после оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

К 9:00 по мск индекс доллара подрос до отметки 94,96 (+0,08%). Курс доллара к иене вырос до уровня 117,63 иены, пара EUR/USD снизилась до 1,1274.

"Все пути ведут к росту доллара. ФРС — единственная, кто усиливает напряжение в этом году", — говорит валютный стратег Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Джозеф Капурсо.

Вчера завершилось первое в этом году заседание ФРС. Как и ожидали аналитики, комитет по открытым рынкам сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0-0,25%. Регулятор также повторил о своей готовности "проявить терпение" перед началом нормализации монетарной политики, особенно что касается увеличения процентных ставок. Комитет заявил, что хорошие показатели занятости и инфляции повысят вероятность досрочного повышения процентной ставки. В обратном случае, естественно, повышение ставки будет отложено.



