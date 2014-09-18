Евро падает на конкретизации планов ФРС

Евро упал до нового минимума 2014 в начальных сделках сегодня утром, не удержавшись выше вчерашнего минимума $1.2852. Евро/доллар находился под давлением после того, как открылся на $1.2865 сегодня утром, и оперативно упал до $1.2835 в начале торгов - самого низкого уровня с июля 2013 года, что, главным образом, стало результатом продолжающихся прибылей доллара. Первые попытки отскока евро/доллара были бесплодными, и пара скользнула обратно до $1.2835, прежде чем найти свежие силы после того, как повсеместно открылись азиатские рынки. Сильный тон евро/иены также помог восстановлению евро/доллара, в результате он достиг $1.2865 к концу утра. Евро/доллару удалось продлить восстановление выше $1.2870, достигнув азиатским днем максимума $1.2874, а сейчас он торгуется на уровне $1.2867. Распродажи, что начались вчера вечером, подтверждают понижательное давление на пару и нацеленность на новые минимумы 2014 и 14-месячные минимумы, а текущий фокус смещен к минимуму 2013 и июльскому месячному минимуму 2013 в зоне $1.2745-55. Начальное сопротивление сформировалось на часовых графиках в области $1.2866-1.2909. Стопы расположены выше $1.2910, а более существенные - выше $1.3000 (сегодня). Инвесторы ожидают объявления ЕЦБ об итогах первого распределения средств в рамках программы целевого долгосрочного кредитования банков (TLTRO). Данные будут обнародованы в 13.15 мск сегодня. По оценкам экономистов, в рамках первого раунда банки подадут заявки на 174 млрд евро, во втором раунде в декабре - на 167 млрд евро. В общей сложности ЕЦБ позволит банкам занять до 400 млрд евро сроком на четыре года в рамках этой программы по минимальным ставкам.

Доллар повсеместно растет, а индекс доллара приближается к самой высокой отметке с 2010 года, после вчерашнего заседания ФРС, несмотря на то, что его результаты не оправдали смелые оценки аналитиков. ЦБ воздержался от существенных изменений денежно-кредитной политики, хотя начал озвучивать планы ее нормализации на перспективу. Джанет Йеллен вновь выдвинула на первый план поддержку экономики, заверив рынки, что первое повышение ставок остается отдаленной перспективой. Фраза об удержании ставок у нуля в течение существенного времени после завершения количественного смягчения была сохранена в заявлении ФРС, вопреки прогнозам некоторых экономистов, и повторена Йеллен в ответах на вопросы журналистов. Хотя она подчеркнула, что эта фраза "не является обещанием", и все будет зависеть от реальной ситуации в экономике. "Рынку труда предстоит восстанавливаться. Слишком много людей хотят получить работу, но не могут найти ее, слишком многие работают с неполным рабочим днем, хотя предпочли бы полный, и слишком многие не ищут работу, но занялись бы этим, если бы рынок труда был сильнее", - заверила главный мировой банкир.

ФРС обнародовала первые планы постепенной нормализации денежно-кредитной политики. "Стратегия выхода" предусматривает ввод новых инструментов, которые помогут ЦБ влиять на краткосрочные ставки, как только экономика сможет это вынести. Сначала будет повышена ставка по федеральным фондам, которая 6 лет составляет 0-0,25% годовых, а затем ЦБ прекратит реинвестирование доходов от достигающих сроков погашения ценных бумаг, находящихся на его балансе, и будет постепенно и предсказуемо сокращать вложения в активы. Объем активов на балансе ФРС достиг $4,42 трлн после трех раундов масштабных покупок активов, призванных сдержать долгосрочные ставки. Это – в четыре раза выше начального уровня. Йеллен заявила, что сокращения вложений ФРС до низких уровней может затянуться до конца десятилетия. По словам Йеллен, большинство членов руководства ФРС ожидает, что ключевая ставка приблизится к нормальному уровню к концу 2017 года. Ставка федерального финансирования по-прежнему будет находиться в диапазоне значений, а не будет точечным, как до финансового кризиса 2008.

ФРС также представила новые прогноз по экономике и уровню ставок. Они предполагают более быстрые темпы повышения ставок, чем ожидалось в июне. На конец 2015 года средний прогноз ставки по федеральным фондам составляет 1,375% против 1,125 % в июне, на конец 2016 - 2,875 % против 2,5 %, на 2017 - 3,75 % - уровень, который банкиры считают ни стимулирующим, ни ограничивающим. ФРС прогнозирует, что в 2014 году ВВП США вырастет на 2,0-2,2 % c 2,1-2,3 %, ожидавшихся в июне, безработица составит 5,9-6,0 % (ранее 6,0-6,1 %), базовая инфляция - 1,5-1,6 %, как и ожидалось в июне. Прогноз роста ВВП на 2015 пересмотрен до 2,6-3,0 % с 3,0-3,2 %, безработицы - до 5,4-5,6 % с 5,4-5,7 %, базовой инфляции - до 1,6-1,9 %с 1,6-2,0 %. В 2016 году ожидается рост ВВП в 2,6-2,9 % (2,5-3,0 % прежде), безработица - 5,1-5,4 % (5,1-5,5 % ранее), базовая инфляция - 1,8-2,0 % (1,7-2,0 % ранее).

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.3050 - сопротивление 4 сентября на часовом графике

Сопротивление 3: $1.3042 - 21-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 2: $1.2995 - максимум 16 сентября

Сопротивление 1: $1.2909 - минимум 12 сентября, теперь сопротивление

Текущий курс валютной пары: $1.2866

Поддержка 1: $1.2834 - минимум 2014 от 18 сентября

Поддержка 2: $1.2778 – нижняя граница канала Боллинджера

Поддержка 3: $1.2745 - минимум 2013, установленный 4 апреля 2013

Поддержка 4: $1.2732 – нижняя граница падающего канала на дневном графике

Комментарий: неспособность евро подняться выше уровня $1.2995 оказалась критической для валюты, поскольку это привело к возобновлению распродажи и подтвердило медвежье давление. Непосредственно сейчас медвежье внимание сместилось на область $1.2732-78, где мы находим основание нисходящего дневного канал, нижнюю сторону канала Боллинджера и минимум 2013. Быки продолжают искать закрытия выше $1.2995, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, а закрытие выше $1.3110 необходимо, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и смещение фокуса к росту. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex