EUR/USD: пара снижается в ожидании заявлений от ФРС

В среду относительно спокойные торги по паре EUR/USD продолжаются снижением. Инвесторы ждут, какие сюрпризы принесет им заседание Федеральной резервной системы сегодня.

К 18:00 по мск пара EUR/USD упала до уровня 1,1307, потеряв 0,63%. Максимум сегодняшней сессии — 1,1379 (был в 13:20 по мск). Скорее всего, поддержку пара найдет на отметке 1,1223, а сопротивление - на 1,1421.

На рынке остаются напряженными настроения к евро - после того, как на выборах в Греции победила партия Syriza, все напряглись и наблюдают, как разрешится ситуация страны с ЕС и еврозоной. Кроме того, участники рынка заняли такую «выжидательную» позицию перед сегодняшним заседанием ФРС. По его итогам пройдет пресс-конференция, где станет известно - сохранит свой курс политики регулятор или нет.

Евро также ослаб против фунта - пара EUR/GBP упала на 0,51% - до отметки 0,7452.