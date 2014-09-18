Morgan Stanley: любой результат шотландского референдума не помешает фунту падать

Фунт стерлингов может оказаться под давлением, как только первые регионы начнут публиковать результаты шотландского референдума и будет прослеживаться тенденция к голосованию «За независимость». Такое мнение высказывают группа валютных стратегов Morgan Stanley под руководством Яна Стэннарда. Окончательный результат вряд ли станет известен ранее 5 или 6 утра в пятницу (по лондонскому времени). Последние опросы общественного мнения продолжали показывать тесную близость голосов «за» и «против» независимости Шотландии. Morgan Stanley в долгосрочной перспективе сохраняет медвежий взгляд на динамику пары

. Итоги проходящего сегодня референдума будут определять лишь темпы и степень падения британской валюты.