Китайское правительство указывает Alibaba, где ее место

Китайская правительственная комиссия объявила, что испытывает кризис доверия к Alibaba Group Holding Ltd. Это связано с неспособностью контроля теневых продавцов, контрафактной продукции, взяточничества и вводящих в заблуждения акций на продающих сайтах, подконтрольных Alibaba.

Уничтожающе недружелюбный отчет Государственной комиссии по промышленности и торговле обвинил Alibaba в том, что корпорация позволяет продавцам действовать без необходимых лицензий, запускать несанкционированные торговые точки, которые копируют продукцию известных брендов и продают контрафакт. Сотрудники Alibaba обвиняются в том, что регулярно брали взятки, а гигант электронной коммерции не исправлял систематически проявляющихся недостатков в обратной связи с клиентами.

В докладе говорится: «В течение долгого времени Alibaba не уделяла достаточного внимания незаконным операциям на своих платформах, не решала вопросов эффективно. Alibaba не только сталкивается с самым серьезным кризисом доверия с момента своего создания, она еще и отрицательно влияет на других интернет-операторов, которые пытаются работать легально».

Боб Кристи, представитель Alibaba, заявил, что компания не может немедленно прокомментировать эти обвинения. На встрече с китайскими чиновниками в июле представители компании признали, что на платформе существуют технические проблемы и обещали усилить деятельность по контролю и улучшить кооперацию с регулирующими органами.

До сих пор отчет не публиковался: возможно, он долго замалчивался, чтобы не оказать негативного влияния на IPO Alibaba, прошедшее в сентябре и привлекшее рекордные 25 млрд долларов.

Аналитик в гонконгской Arete Research Service LLP, Ли Му Жи, в телефонном интервью для агентства Bloomberg заявил: «Сейчас комиссия преподает Alibaba урок и показывает компании, где ее место. Вероятно, многие китайские госструктуры сейчас не очень довольны высоким статусом Джека Ма, его инициативами в финансовом секторе и главное — возрастающим влиянием на сектор розничной торговли».

Тем временем на прошлой неделе Джек Ма заявил в прессе, что Alibaba предоставит властям данные о пользователях своих систем только в том случае, если идет расследование серьезных преступлений — таких, как терроризм. «В остальных случаях мы не предоставим информацию, в соответствии с нашими гарантиями и пользовательскими соглашениями», — заявил основатель Alibaba в Давосе.

Сейчас крупнейшая технологическая компания Китая работает над улучшением своей репутации на Западе. К примеру, для работы на международных рынках с платформы тщательно изгоняются подделки: перед проведением IPO было удалено 9 000 000 товарных позиций, которые нарушали права на интеллектуальную собственность.

В декабре в Alibaba отчитались о том, что на блокирование контрафактной продукции было истрачено за два года уже $ 160 700 000.

Между тем, китайские власти опровергают эту информацию и говорят, что на торговых платформах Alibaba по-прежнему процветает продажа контрафакта: поддельных сигарет и алкоголя, предметов, угрожающих общественной безопасности (к примеру, ножей).

«Огромное количество продавцов», например, на TaoBao не имеет лицензий для продажи товаров. Поддельные сделки, накрутка фальшивого рейтинга и негативный спам в комментариях тоже вызывают вопросы у комиссии.