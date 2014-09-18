Как ОПЕК остановит падение цен на нефть

Цены на нефть, возможно, достигли своего минимального уровня, который готов терпеть ОПЕК. После того, как стоимость черного золота снижалась в течение нескольких месяцев, глава организации заявил, что план по добыче на 2015 г. может быть снижен из-за слишком большого объема предложения. Слабый спрос и рост добычи в других регионах привели к тому, что цены упали до самого низкого уровня за последние два года.

Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Эль-Бадри заявил, что группа стран может сократить план по добычу. В результате добыча упадет до 29,5 млн баррелей в сутки в 2015 г., а это на 500 тыс. меньше предыдущей цели.

"Наша добыча составит, возможно, 29,5 млн баррелей в сутки в 2015 г., а не 30 млн баррелей, - сказал Эль-Бадри. – Это прогноз, не окончательное решение".



Но заявление главы ОПЕК вдохновило рынок. Цены на WTI и Brent сразу отреагировали ростом. Brent быстро приблизился к $99 за баррель – WTI - $94. Произошло это потому, что такое заявление является первым признаком того, что ОПЕК все же будет противостоять падению стоимости "черного золота". Но еще более интригующим является точный уровень цен, который вызвал озабоченность лидеров ОПЕК. Раньше казалось, что $100 за баррель – это очень дорого, но страны, входящие в организацию, привыкли полагаться на цены, которые значительно выше этого уровня.

Для ОПЕК стоимость нефти важна с точки зрения балансировки государственных бюджетов. Арабская весна привела к сильным беспорядкам, и нефтедобывающие страны Ближнего Востока решили значительно увеличить социальные расходы для того, чтобы население было довольно. Но теперь необходимо как-то повышать доходы.



Всего несколько лет назад, например, на протяжении большей части 2010 г., Brent торговалась на уровне $70-85. И это на 15-30% ниже текущих цен. Но в то время страны ОПЕК были полностью довольны этими уровнями. Они неоднократно сохраняли цель по добыче на устойчивом уровне, даже во время периодов относительно низких цен. И это главная причина. Сегодня $100 за баррель – это "дешево". Но четыре года назад, когда цены составляли $70-80 все было прекрасно. Когда стоимость Brent достигла $82, министр нефти Кувейта назвал это "фантастическим" событием.

Все это означает, что нефть вряд ли опустится намного ниже $95. Просто страны не могут себе позволить продавать ее дешевле, поэтому они будут сокращать производство, чтобы "фантастические" цены никогда не вернулись.