Во вторник снизилась «большая тройка» Уолл-стрит

Слабая статистика и пессимистичная отчетность ряда крупных корпораций привели к тому, что вторник американские биржи закрыли на минорной ноте.

Среди статданных стоит отметить, например, заказы на товары длительного пользования. Их объем в декабре стал ниже ноября на 3,4% (эксперты ждали хоть и незначительного, но повышения).

DJIA упал на 1,65%; S&P 500 потерял 1,34%; Nasdaq — на 1,89%. Наиболее слабо проявил себя технологический подындекс S&P, который просел сразу на 3,3%.

И неудивительно: Microsoft показал сокращение чистой прибыли на 11% (IV квартал 2014 года), вследствие чего акции упали на целых 9,3%. Вслед за софтверным гигантом ушли вниз Intel и Hewlett-Packard (более чем на 3,4% каждая).

Вчера отчитывался и Caterpillar, и тоже не показал ничего выдающегося. Так, акции производителя оборудования упали на 7,1% на том, что чистая прибыль за IV квартал упала на четверть, а прогноз на 2015 год сильно разочаровал рынок.

Подешевела химическая компания DuPont: ее отчетность была не такой грустной, как у Caterpillar — в частности, ей удалось увеличить чистую прибыль в 3,5 раза в годовом выражении — однако же показатель чистых продаж и особенно прогноз прибыли на 2015 год все равно ниже ожиданий рынка. В итоге акции DuPont снизились на 1,3%.