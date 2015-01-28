Европейские индексы во вторник закончили ралли

Вчерашние торги закончились на европейских фондовых рынках в красной зоне. Причиной, помешавшей продолжить восьмидневное ралли, стала слабая корпоративная отчетность «голубых фишек».

Сводный индекс Stoxx Europe 600 потерял 1%. FTSE 100 снизился на 0,6%; САС 40 ослаб на 109%; DAX — на 1,57%.

Как и следовало ожидать, немецкий национальный индекс просел сильнее всех остальных, потому что именно его составляющие показали слабые квартальные результаты. Так, Siemens AG ослабла на 3%, потеряв в чистой прибыли за IV квартал порядка 25%. Сказались снижение цен на нефть и замедление экономики в Европе.



Не порадовал и крупнейший в Европе изготовитель электронной техники: Royal Philips, который признал, что не достигнет в 2016 году плановых финпоказателей, поскольку на них повлияют обменные курсы, слабость рынков и задержки с поставками.

А вот бюджетная авиакомпания EasyJet Plc отчиталась о выросшей выручке в IV квартале 2014 года, в результате чего прибавила 1,9% рыночной капитализации.