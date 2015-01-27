Евро растет против доллара - инвесторы в ожидании заседания ФРС

Во вторник днем евро вырос по отношению к доллару — этот рост идет второй день подряд, потому что инвесторы «зашевелились» перед заседанием ФРС. От регулятора рынок ждет оглашения какие-то конкретных сроков повышения ключевой ставки либо намеков на то, что очередное изменение будет вновь отложено.

К 17:02 по мск евро подорожал на 0,96% - до отметки $1,1344. Пара EUR/USD продолжает восстанавливаться от уровня 11-летнего минимума в 1,1098, до которого упала в понедельник, когда стали известны результаты выборов в Греции.

Вчера рынок выразил свои надежды, что лидер левой партии Syriza и новый премьер-министр Алексис Ципрас не станут настаивать на том, чтобы Греция покинула еврозону. К тому же Германия дала ясно понять, что ЕС не простит долг Греции и просто так выйти из союза не получится.

На прошлой неделе евро пережил, пожалуй, самые тяжелые времена за последние 4,5 года. В четверг единая европейская валюта потеряла более 3%, когда Европейский центробанк объявил о запуске программы количественного смягчения.

"В следующие два дня все действительно зависит от того, выдаст ли ФРС ответную реакцию или нет, - говорит Адам Майерс из Credit Agricole. - Если они промолчат, рынок подумает... что это зеленый свет (для повышения ставки ФРС), так что нужно продавать евро/доллар".