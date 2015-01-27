Фондовая Америка незначительно подросла в понедельник

Уолл-стрит открыла неделю слабым ростом основных индексов. DJIA прибавил 0,04%; S&P 500 вырос на 0,26%; Nasdaq — на 0,29%.
Нефтяные компании прибавили, а вот высокотехнологичный сектор показал спад. Chevron Corp прибавила 1,9%; Exxon Mobil – 1%; Conoco Phillips — 1,8%.
Относительное
спокойствие индексам обеспечило то,
что инвесторы осторожничают перед
заседанием ФРС, которое начнется сегодня.
Поэтому даже события в Греции не очень
сильно повлияли на «большую тройку»
Уолл-стрит, которая сконцентрировалась
в основном на внутренних событиях.
Начался сезон корпоративной отчетности: Mattel потеряла 5% после публикации предварительных данных, разочаровавших инвесторов. Слабые показатели привели к снижению капитализации и Seagate Technology (минус 7,7%). На ожиданиях публикации снизились котировки акций Microsoft Corp (минус 0,4%), а за ней упала и цена Intel (1,8%), Amazon (0,9%) и Facebook (0,4%).