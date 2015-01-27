Visa наконец согласилась перевести процессинг в НСПК

После новостей о том, что MasterCard повышает тарифы обслуживания карт для банков, Visa долго сомневалась, справится ли Национальная система платежных карт, которую создают в России, с ее объемом транзакций. Сегодня наконец решение приняли - платежная система Visa будет работать с НСПК и готова перевести свои транзакции. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Готовность Visa сотрудничать с НСПК подтвердили в самой компании, центробанке и в НСПК. Пока договор между сторонами находится в процессе согласования. Чтобы банкиры не паниковали, Visa официально подтвердила свои намерения в письме в нем также содержится напоминание, что и самим банкам нужно в указанные сроки подключиться к НСПК.

Напомним, согласно закону о создании национальной системы платежных карт, все международные платежные системы должны до 31 марта передать НСПК обработку карточных транзакций внутри России, либо заплатить обеспечительный взнос в центробанк - в размере 25% среднедневного оборота по картам за предыдущий квартал. Ранее сообщали, что документы между НСПК и MasterCard уже подписаны.

К слову, НСПК полностью контролируется банком России и расчетные счеты международных систем также переводятся на обслуживающий НСПК центробанк. Пока расчетным банком Visa выступает ВТБ, у MasterCard был Сбербанк.