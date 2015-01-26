Нефть снова дешевеет - новый король Саудовской Аравии не намерен менять принципы предшественника

Нефть снова приняла негативные новости и падает в цене. Инвесторы реагируют на то, что новый король Саудовской Аравии собирается оставить прежние принципы и подходы в отношении рынка, и пока никаких смягчающих планов не строит.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 17:41 по мск торговались на уровне $48,45 (-0,67), а WTI — на уровне $45,36 (-0,44) за баррель.

"Все индикаторы указывают на то, что Саудовская Аравия не нацелена на значительные изменения политики, - говорил аналитик Saxo Bank A/S Улле Хансен. - Внимание рынка остается прикованным к данным о поставках, которые пока не соответствуют спросу".

На прошлой неделе Американский институт нефти отчитался, что запасы нефти в США в декабре увеличились на 7,4% - до 383,5 млн баррелей, а это максимум с 1930 года. Добыча нефти в США также увеличилась в декабре - на 16%, до 9,12 млн баррелей в сутки.