В США появилась первая лицензированная биткоин-биржа

Сегодня в США начала работу первая биткоин-биржа — серьезная поддержка для развития цифровой валюты Bitcoin. СМИ отмечают, что это первая полностью лицензированная криптовалютная биржа в США.

Управлять биржей будет компания Coinbase, которая намерена обеспечить максимальную безопасность торговли криптовалютами в реальном времени для частных лиц и крупных инвесторов.

Прежде купить биткоин можно было только на нерегулируемых «виртуальных биржах», которые практически все находятся за пределами США, и потому американские инвесторы с трудом могли получить к ним доступ. Как убеждает Coinbase, теперь все изменится — новая регулируемая биржа, где все средства полностью застрахованы, гарантирует своим трейдерам, что их деньги никуда не исчезнут.

«Появление законно организованной биржи, которая имеет необходимый капитал и поддержку известных инвесторов, решает одну из ключевых проблем в вопросе покупки биткоинов. Это, несомненно, скажется и на стабилизации курса криптовалюты», — говорит Кэмпбелл Р. Харви, профессор финансов Университета Дьюка.

За свои услуги Coinbase будет брать комиссию менее 1%. После того, как биржа опробует свои технологии в США, компания может расширить операции и за рубеж.



