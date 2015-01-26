Евро отошел от 11-летнего минимума, индексы Европы в основном растут

Евро отскочил от одиннадцатилетнего минимума: инвесторы оценили победу левой партии СИРИЗА на выборах в Греции. Итак, на момент 13.41 мск евро успел прибавить 0,27%. EURUSD стоит 1,1236.

Европейские индексы торгуются разнонаправленно: к середине торгов DAX прибавил 0,61%; САС 40 вырос на 0,22%, а вот FTSE 100 потерял 0,40%. Сводный индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,20%. Снизился греческий индекс.



Новым греческим премьером, очевидно, станет Алексис Ципрас, который выступает за отмену режима жесткой экономики, за проведение весьма радикальных реформ. «Победа СИРИЗА, наверное, не станет таким уж сильным шоком для рынков: всего лишь несколько месяцев назад она могла быть фатальной», — говорит Алессандро Би, стратег в одном из цюрихских банков. — «Ципрас не очень агрессивен и готов идти на контакт. Конечно, результат затронет настроения инвесторов в Греции, но в более широком европейском контексте греческие новости не вносят больших волнений на рынок. Пока все новости затмеваются началом программы стимулирования, на которую наконец решились в ЕЦБ».

Сорокалетний Ципрас сейчас пообещал оставить страну в еврозоне, потому что сейчас он ведет переговоры о списании греческих долгов и ослабляет бюджетные ограничения, которые были условием для выделения Греции миллиардных траншей после ее дефолта несколько лет назад.

Текущий раунд финансирования истекает 28 февраля, и чтобы продолжить вливание денег в греческую экономику, Тройка (МВФ, Еврокомиссия и ЕЦБ) требует от Греции затянуть пояса еще туже, чем сейчас. Однако у нового премьера другая точка зрения по этому вопросу. Сегодня станут известны результаты обсуждения министров финансов стран еврозоны по греческому вопросу и по поводу дотаций из Брюсселя.