Евро/доллар пока не способен даже на небольшую коррекцию

Безуспешные попытки вернуться выше $1.30 обернулись для быков весьма плачевно: евро/доллар к настоящему времени пробил краткосрочную линию поддержки и вновь тестирует биды в области $1.2860/50. Прорыв к стопам, размещенным ниже, придаст импульс снижению и подтвердит мнение о том, что падение пары остается путем наименьшего сопротивления. Доходность по американским облигациям сохраняет тягу к росту, в частности по двухлетним бумагам она близка к рывку в направлении 0.60%. Дальнейший рост доходностей может придать сил восходящему тренду американской валюты, хотя, кажется, динамика кривой уже заставила долгосрочных инвесторов переосмыслить свои вложения, и если ближайшей целью для евро/доллара являются уровни в области $1.2750/$1.2650, то в предстоящие месяцы от пары можно ожидать снижения к $1.22. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка