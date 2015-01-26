Рекомендация по торговле на 26.01.15 - 2.02.15

EUR/USD EUR/USD





Предыдущая неделя по паре EUR/USD была открыта на 1.1568, а на данный момент торгуется на уровне 1.1150. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 9 раз мы закрылись вниз и лишь 3 раз закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?





План торгов таков:





Ожидаем дальнейшее падение по паре EUR/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.135 – 1.128. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.

Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.135 – 1.128 находится наибольшее скопление ордеров, также на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 125 миллиардов долларов (ЕЦБ). Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 57%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.

GBP/USD





Предыдущая неделя по паре GBP/USD была открыта на 1.5140, а на данный момент торгуется на уровне 1.4990. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 11 раз мы закрылись вниз и лишь 1 раза закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?





План торгов таков:





Ожидаем дальнейшее падение по паре GBP/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.5151 – 1.5075. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.

Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.5151 – 1.5075 находится наибольшее скопление ордеров. Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 56%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.