Турция уже не хочет вступать в ЕС — умолять Брюссель никто не собирается

В эти выходные на встрече с журналистами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна уже передумала вступать в Евросоюз, а значит готова развиваться самостоятельно.

Такое решение власти Турции готовы принять, потому ждать, когда же их примут в ряды евростран, уже надоело — присоединиться к Европе страна пытается с 1959 года. Однако, политики не исключают, что станут частью ЕС, если европейцы сами предложат войти в Союз.

"Если нас не примут, мы выберем собственный путь", — сказал президент. Он также заявил, что турецкие политики никак не могут понять, ЕС — это демократическая система или «христианский клуб»? В 2005 году переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик как раз из-за нежелания многих европолитиков видеть мусульман в Союзе.

Еще две недели назад глава турецкого правительства надеялся, что Турцию поддержит Ангела Меркель. Политики также уверяли, что членство Турции в ЕС помогло бы предотвратить его развал. Сейчас Турция имеет только статус страны-кандидата в ЕС.