Знаете ли вы, что сейчас происходит на валютном рынке Forex?

Мы не собираемся закидывать Вас банальной информацией о новых акциях, бонусах или специальных предложениях. Мы просто хотим напомнить, что в истории финансовых рынков случаются периоды, когда торговля просто поражает своей предсказуемостью. И это не просто предположение, это абсолютно объективный вывод, в основе которого лежит серьезный анализ экономических циклов. Если не лезть в дебри, а говорить простым языком, бывают моменты, когда рыночные тренды становятся гораздо более очевидными, чем смена времен года.

Речь идет о направленной волатильности - синониме огромного числа торговых возможностей, появляющихся на рынке буквально каждый день.

Рынок сегодня это и есть направленная волатильность, в последний раз наблюдаемая в далеком 2008 году. Напомним, что именно тогда рынок Forex вырос практически в 2 раза, а число миллионеров, сколотивших состояние на валютных торгах, стало максимальным со времен появления свечного анализа. По мнению опытных экспертов, сейчас рынок, как никогда близок к моменту, когда поезд супер торговых возможностей покинет вокзал непривлекательного валютного трейдинга и направится на станцию Настоящий и Дикий Forex. В такие моменты понимаешь всю суть фразы – «как хорошо оказаться в нужное время в нужном месте». Однако это касается только тех, кто не упустит возможность примкнуть к нему.

Как раз о том, что такое время вот-вот наступит, мы и хотим рассказать.

Давайте посмотрим на фундаментальную картину мира. Установленные исторически минимальные процентные ставки во всех развитых экономиках мира абсолютно логично подталкивают инвесторов покупать активы (валюту, акции) с повышенным риском. Несмотря на активный рост фондового рынка, все прекрасно осознают, что песенка QE3 (программа количественного смягчения ФРС США) спета. Самое позднее, к концу третьего квартала 2015 года ФРС повысит учетные ставки. Еще раньше подобной инициативой может отличиться Банк Англии – уже в начале 2015 года. Канада и Австралия хоть и дрейфую в сторонке, однако с абсолютно аналогичным курсом, как и основные регуляторы. Руки чешутся у председателей ЦБ и у этих стран.

Безусловно, ужесточение монетарной политики со стороны мировых ЦБ для фондового рынка – страшный сон, который вот-вот станет реальностью. Самое интересное, что разгон процентных ставок рискует совпасть с циклическими торможениями экономик и мерами правительств большинства стран, направленных на предотвращение «мыльных пузырей».

Не вдаваясь в подробности, позвольте отметить, что рынки недвижимости США и Англии уже раздуты до предела. Учитывая сказанное, мировая экономика в буквальном смысле в одном шаге от нового витка направленной волатильности, способной выйти за рамки привычных трендовых каналов, и еще больше усилить направление ликвидации рисковых активов. Взгляните на евро, австралийца и йену, их потери на текущем этапе – семечки перед тем, что их ждет дальше.

Теперь поговорим конкретнее:

USD

Вот уже которую неделю американская валюта пожимает плоды не только статистического успеха, но и слухов о предстоящем повышении процентной ставки. За три последних месяца американская экономика выросла на 4,2% (невероятный рост), число занятых на протяжении последнего года растет более чем на 200 тыс.

Тем временем, ФРС в лице харизматичной Йеллен продолжает озвучивать дальнейший курс монетарной политики: выход из QE3 в октябре 2014 года, после повышение ставки. Разумеется, учитывая объективную силу экономики США, а также резвые темпы экономического восстановления, особенно на фоне других развитых стран, привлекательность доллара США будет только расти.

EUR/USD

Европейская валюта продолжает валиться, кстати, уже 6 месяцев подряд. Евро сегодня похоже на оступившегося скалолаза, не просто не удержавшегося на уступе, но и еще оказавшегося без страховки, обрезанной Драги. Говоря про Европу можно констатировать одни лишь проблемы: нулевой экономический рост, плохие показатели бизнес ожиданий и доверия, а также инфляция в 0,3%, уже граничащая с дефляционной пропастью.

Разумеется, ЕЦБ не смог оставить валютный блок на произвол судьбы, запустив беспрецедентные меры экономического стимулирования. В результате стрельнувшая базука монетарной решительности, в моменте отправила EURUSD на 200 пунктов по нисходящей траектории. От уровня 1,30 осталась лишь пыль, и евро всерьез нацелилась на уровень 1,25. Между прочим, это 450 пунктов целевой коррекции, которую еще можно поймать.

Стоит отметить, что абсолютно такими же целями руководствуется аналитики Citi и BNP Paribas. Для них ключевой аргумент для подобных ориентиров - расхождение политик ЕЦБ и ФРС, не оставляющее главному валютному риску не единого шанса.



GBP/USD

Британская валюта за последние 1,5 месяца потеряла против американского конкурента более 800!!! пунктов. Ключевая причина – разбившиеся о скалы решительности Банка Англии инвесторские надежды на скорое повышение ключевой процентной ставки в регионе. На текущий момент стоимость британца прочно вошла в медвежий тренд, и продолжает держаться ниже 200-месячной скользящей средней ($1.6650). Банк Англии весьма недвусмысленно дал понять, что прежде чем поднять вопрос о повышении ставки, нужно столкнуться с угрозой инфляционного давления.

Его пока нет. Дополнительным фактором потенциальной разгрузки британской валюты выступает и политическая обстановка. В конце сентября состоится референдум по вопросу независимости и отделения Шотландии. Для Великобритании это риски потери целостности и финансовой устойчивости, что непременно способно ударить по позициям национальной валюты. При неизменности текущего фона, фунт может сохранить статус аутсайдера и продолжить коррекционный откат в район 1,58. Другими словами, у нас остается потенциал 400 пунтктной коррекции. Заманчивая цель!



USD/JPY

Данная пара и вовсе показывает чудеса волатильности. Август оказался ударным для доллара – плюс 600 пунктов и это по одной из самых консервативных пар на валютном рынке. Как мы уже отмечали, ужесточение американской монетарной политики станет долгосрочным позитивным фактором для доллара США. Перспективы йены, напротив, уже не такие заманчивые. Последние макроэкономические отчеты зафиксировали снижение темпов роста экономики, а также инфляционного давления в регионе.

На этом фоне потребность экономики в дополнительном экономическом смягчении снова возросла, а Банк Японии подтвердил готовность действовать в случае необходимости. Новый пакет экономических стимулов может быть запущен уже до конца 2014 года. Кроме того, в начале сентября японские СМИ сообщили, что депутат правящей Либерально-демократическая партия депутат Сиодзаки может занять пост министра здравоохранения в рамках перестановок в кабинете министров.

Сиодзаки самый ярый сторонник диверсификации инвестиций Государственного инвестиционного пенсионного фонда (ГИПФ) Перспектива, что более значительный объем пенсионных резервов ($1,2 трлн.) будет направлен на фондовый рынок, рискует и дальше довлеть над японской валютой. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что пара USDJPY взяла вектор на обновление 7 летнего максимума 110 йен за доллар. Это значит, что у запоздавших, все еще есть возможность присоединиться к тренду с потенциалом прибыли в 300 пунктов.



Удачной торговли!