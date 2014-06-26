Британский банк Barclays дурачил инвесторов: предъявлено обвинение

Прокуратура штата Нью-Йорк обвинила в мошенничестве британский банк Barclays. По версии, которую генеральный прокурор представил прессе, банк масштабно занимался фальсификацией документов и предоставлял заведомо лживую информацию в интересах небольшой группы инвесторов — игроков «темного пула». Напомним, что темный пул — это закрытая площадка, где идет анонимная торговля крупными пакетами акций. Все данные о проведенных торгах и сделках открываются уже после их совершения.

Прокуратура заявляет: клиентам и инвесторам банка рассказывалось, что Barclays поддерживает аккуратную торговлю с защитой от агрессивных трейдеров. При этом в действительности деятельность банка в темном пуле была прямо противоположной: поддержка агрессивной торговли, активное развитие «хищных» схем, огромные объемы рискованных сделок, при полном исключении информации о них из отчетов инвесторам. Не было запрещения высокочастотным трейдерам торговать в темном пуле Barclays, а их рейтинги не обновлялись — таким обр

Прокуратура штата Нью-Йорк обвинила в мошенничестве британский банк Barclays. По версии, которую генеральный прокурор представил прессе, банк масштабно занимался фальсификацией документов и предоставлял заведомо лживую информацию в интересах небольшой группы инвесторов — игроков «темного пула». Напомним, что темный пул — это закрытая площадка, где идет анонимная торговля крупными пакетами акций. Все данные о проведенных торгах и сделках открываются уже после их совершения.





Прокуратура заявляет: клиентам и инвесторам банка рассказывалось, что Barclays поддерживает аккуратную торговлю с защитой от агрессивных трейдеров. При этом в действительности деятельность банка в темном пуле была прямо противоположной: поддержка агрессивной торговли, активное развитие «хищных» схем, огромные объемы рискованных сделок, при полном исключении информации о них из отчетов инвесторам. Не было запрещения высокочастотным трейдерам торговать в темном пуле Barclays, а их рейтинги не обновлялись — таким образом, поддерживался миф о том, что банк — это своеобразная тихая заводь, защищенная от рыночных бурь и больших рисков.





По заявлениям Barclays, банк начал собственное внутреннее расследование, активно сотрудничает с прокуратурой и работает с Комиссией по ценным бумагам и биржам.





Проверки темных пулов нескольких крупных банков, работающих на территории США, начались в мае. Результат, как видим, налицо.