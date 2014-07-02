Германия, топ-500: Das Auto.

В рейтинге крупнейших немецких компаний лидируют гиганты машиностроения. В первой пятерке топ-500 компаний Германии, согласно рейтингу, опубликованному Die Welt, зафиксированы сразу три автомобилестроительных концерна: Volkswagen на 1 месте, Daimler на 3, BMW — на 4. У баварского концерна за последние пять лет был зафиксирован очень существенный рост, он переместился вверх списка на семь позиций и вытеснил из списка лидеров Siemens, который занимает теперь лишь пятое место.

Volkswagen удерживает лидерскую позицию уже на протяжении семи лет. Его годовая выручка приближается к 200 млрд евро, а количество рабочих мест — 573 тысячи, из которых 260,5 — внутри самой Германии. В состав группы Volkswagen входят такие известные бренды, как Audi, MAN и Porsche, которые занимают в рейтинге соответственно 15, 45 и 55 позиции.

Автомобилестроительная отрасль развивается сейчас в Германии серьезными темпами, и в 2014 году перехватило пальму первенства у энергетических корпораций, став локомотивом немецкой экономики.

Но не машинами едиными жива Германия. Верхняя часть списка изобилует торговыми сетями (например, Metro c восьмым местом ухитрился войти в топ-10). Химические и фармацевтические концерны тоже неплохо устроились: 6 место занимает BASF, а 19 — Bayer.

Уже упомянутые выше энергетические компании в списке присутствуют, хоть и сдали свои позиции: E.on — на втором месте, RWE – на 12-м, EnBW — на 33. Особенно широко представлены в топливно-энергетическом секторе «дочки» концернов из других стран: BP (13 позиция), Shell (27), ExxonMobile (68). Аналитики объясняют это природоохранной политикой Германии, которая продвигает идею переориентации энергетики на возобновляемые источники.