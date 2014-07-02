Американские фондовые фьючерсы в среду почти не изменились

В среду наблюдается отсутствие динамики американских фондовых фьючерсов. Причина - участники ждут отчет по занятости в США на фоне растущих опасений по поводу восстановления экономики США.

Перед открытием торгов фьючерс на Dow 30 увеличился 0,04%, фьючерс на S&P 500 - на 0,04%, а фьючерс на Nasdaq 100 также поднялся на 0,06%.

Ситуация на рынках остается осторожная, особенно после данных на прошлой неделе об экономическом спаде в США на 2,9%.

Инвесторы также ожидают выпуска отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который запланирован на четверг вместо пятницы в связи с Днем Независимости.

Акции Facebook, вероятно, будут активны после снижения на 0,22% на момент завершения торгов — после информации о психологическом эксперименте, проведенном социальной сетью.

Акции видео-сервиса Netflix подорожали на 0,18%. Акции General Motors поднялись на 0,16%. Акции GoPro опустились на 5,08% на премаркете после скачка более чем на 20% во вторник.

В ходе азиатской торговой сессии гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1,55%, в то время как японский Nikkei 225 повысился на 0,29%.

Скоро в ходе сессии в США выйдет отчет о создании рабочих мест в частном секторе, а также данные о промышленных заказах.