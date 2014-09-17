Московская биржа накопила валюты на $20 млрд

В условиях дефицита валюты российские банки наращивают валютные остатки на счетах в Национальном клиринговом центре, сообщает сегодня газета «Ведомости». Банки переводят деньги из западных в НКЦ, чтобы держать валюту внутри страны, а Московская биржа владеет этим клиринговым центром. По оценкам некоторых экономистов, такая тактика вызвала рост валютных остатков в НКЦ с $3,2 млрд в начале года примерно до $20 млрд. В мае — июне остатки достигали 709 млрд руб. ($22,6 млрд), из которых около 80% было в долларах и евро, а 20% — в рублях, сообщает представитель биржи.

«ЦБ не дал возможности открывать валютные вклады, поэтому банки стали хранить средства в НКЦ», — рассказал участник комитета Московской биржи. По его подсчетам, $15 млрд на счетах НКЦ — это средства, которые банки (в основном подпавшие под санкции) держат в НКЦ как подушку безопасности. «Даже появился термин “русский доллар” — доллар внутри страны», — рассказывает банкир.



Почему банки выбирают НКЦ? Скорее всего, потому что он обладает наименьшим кредитным риском среди всех финансовых институтов в России, он не занимается банковской деятельностью, и риск санкций против НКЦ низок — доля государства в нем снизилась. «Каждый второй банк открыл валютный корсчет ЦБ, увеличил на нем объем долларов либо переложил часть валюты из иностранных банков в НКЦ, боясь новых санкций», — говорит топ-менеджер госбанка.

Это не решит проблему блокировки счетов, если она произойдет, считает представитель Сбербанка. По его мнению, использование клиринговых организаций для хранения валюты неэффективно: «Расчеты по клиентским операциям с иностранными банками с этих счетов будут очень затруднены, если вообще возможны».

В связи с тем, что НКЦ размещает валютные средства в Америке, Европе и Китае, а также в наиболее надежные российские еврооблигации, появился значительный дефицит валюты. «ЦБ необходимо отреагировать и изменить правила размещения, поскольку сейчас они провоцируют вывод капитала из страны», — призывает один из банкиров. В ЦБ отказались от комментариев.

Решать проблему НКЦ намерен другим образом — ввести плату за хранение средств. «Чтобы ограничить долларовую активность участников торгов, несмотря на возражения многих банкиров, было принято решение ввести комиссию за поддержание валютного залога», — рассказывает член валютного комитета биржи. «Мы обсуждаем введение комиссионного сбора за нерублевое обеспечение в размере 0,1% от суммы на всех рынках», — подтвердил топ-менеджер биржи. Это, по его словам, произойдет не ранее конца года, а участники рынка готовят предложения, как посчитать валютное обеспечение под реальные сделки — с него сбор взиматься не будет.