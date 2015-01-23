Brent удерживается у $49 на неуверенности рынков

Цена на сырую нефть подпрыгнула после того, как стало известно о смерти саудовского короля Абдуллы. Его преемник, Салман, уже назвал собственного наследника, чтобы избежать неопределенности по поводу сохранения действующей династии на троне Саудовской Аравии. Однако смерть короля все равно внесла свой вклад в долгосрочную неуверенность на энергетические рынки, где уже наблюдаются самые крупные движения за последние несколько десятилетий. К полудню по московскому времени Brent торгуется на уровне 48,98 долларов за баррель, WTI - на 46,45 $.



«Страх перед неизвестностью будет поддерживать цены на сырую нефть», - говорят аналитики. — «Король Абдулла был архитектором современной схемы работы ОПЕК, когда производство поддерживалось на высоком уровне, и вместо сокращения продукции было решено выдавить с рынка более мелких игроков».