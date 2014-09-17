Цена на нефть резко выросла и продолжает находиться на пиках

Во вторник внезапно поднялась цена на нефть марки Brent. Причина — надежда на то, что ОПЕК волевым решением сократит добычу. Итог — цена на Brent до сих пор держится на уровне 99 долларов за баррель.

По состоянию на 9.00 мск фьючерсы на Brent стоили 98,99 долларов, а на WTI – 94,75 долларов. В понедельник нефть достигла двухлетнего минимума из-за того, что поставки росли, а спрос в Европе и Китае был не особенно сильным. Однако вчера глава ОПЕК высказался в том ключе, что организация вполне может уменьшить цель по добыче на следующий, исключив из нее 500 000 баррелей в сутки. Ноябрь - время очередного совещания картеля стран-производителей нефти — покажет, случится это событие или нет.