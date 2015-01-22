Евро сильно упал после объявления о запуске QE

Евро упал против основных валют в четверг после того, как Европейский центральный банк объявил, что начнет программу количественного смягчения, чтобы бороться с замедлением роста экономики и с инфляцией в зоне евро.

Пара EUR/USD снизилась до сессионных минимумов 1,1472 уже к 17:19 по мск, еще немного и дойдет до минимума прошлой пятницы – 1,1459.

Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что банк запустит ежемесячные закупки облигаций на 60 млрд евро в марте и продолжатся они примерно до сентября 2016 года.

Драги признал действия ЕЦБ в прошлом году "недостаточными", чтобы отразить угрозу дефляции в регионе. Процентные ставки ЕЦБ оставил на прежнем уровне — 0,05%.

Валюта евро упала также против иены — пара EUR/JPY снижается до отметки 135,22 с уровня 136,74 накануне, а EUR/CHF упала до 0,9850.